В результате наводнения в Конго погибли около 40 человек

5 января 2018 11:55 (UTC+04:00)

Не менее 37 человек погибли в результате наводнения в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал actualite.cd.

По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями, которые прошли в Киншасе в ночь с 3 на 4 января.

"В настоящее время есть данные о 13 погибших в Нгальеме. Пять человек в Бандалюнве. Один погибший в Барюмбю. Четверо погибших в Лимете, район Пакаджума. Девять погибших в Селембао", — рассказал министр.

Велоли добавил, что это предварительные цифры, еще ожидаются результаты расследований в других частях города. Наводнения чиновник связал с проблемой урбанизации города и отсутствием водоотводных желобов.

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