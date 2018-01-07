Японский премьер призвал Пхеньян к конкретным шагам в переговорах с Сеулом

7 января 2018 11:04 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно оценил готовность КНДР к участию северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, однако вновь подчеркнул необходимость конкретных шагов со стороны Пхеньяна для установления значимого диалога сторон.

Об этом глава японского правительства заявил в передаче на телеканале NHK, передает РИА Новости. Запись эфира частично размещена на сайте телеканала.

"КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада - это торжество мира. Мы ценим подобные изменения (позиции Пхеньяна — ред.)", - подчеркнул Абэ.

В то же время японский премьер предостерег от бесполезности "диалога ради диалога".

"Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и это должно быть возможно проверить. Только после этого возможен значимый диалог", - добавил он.

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