Пхеньян и Сеул договорились восстановить отношения

9 января 2018 19:27 (UTC+04:00)

КНДР и Южная Корея провели во вторник министерские переговоры, достигнув договоренностей, позволяющих фактически поднять из руин отношения двух корейских государств, передает РИА Новости.

По итогам встречи, проходившей в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом, принято совместное заявление для печати, в котором объявлено о решении Юга и Севера восстановить полномасштабный диалог по разным областям, в том числе в военной, а также принято решение о том, что команда КНДР приедет в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

Делегации по пять человек с каждой стороны возглавляли министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР). Переговоры проходили в Пханмунджоме в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно встречались представители КНДР и Южной Кореи.

Это были первые переговоры правительств двух корейских государств после прихода к власти в мае прошлого года президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. При двух его предшественниках Ли Мён Баке и Пак Кын Хе отношения КНДР и Южной Кореи достигли нулевой точки.

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