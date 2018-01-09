Генсек ООН назвал прогрессом встречу представителей Южной Кореи и КНДР

9 января 2018 22:55 (UTC+04:00)

В ООН назвали прогрессом встречу представителей КНДР и Южной Кореи, а также решение Пхеньяна отправить делегацию на Олимпийские Игры в Пхёнчхан. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) приветствует прогресс, достигнутый в ходе межкорейских переговоров высокого уровня 9 января, в частности, договоренность о снижении напряженности, проведении переговоров между военными и открытие линии связи", - говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что возобновление и укрепление подобных каналов "крайне важно для снижения риска просчетов и недопонимания" между сторонами

Дюжаррик также отметил, что глава всемирной организации "приветствует решение КНДР направить делегацию на Зимние Олимпийские игры".


В минувший понедельник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе, по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

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