При взрыве в Пакистане погибли шесть человек

9 января 2018 23:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек, в том числе четыре полицейских, погибли, еще 17 человек получили ранения в результате взрыва в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел во вторник возле одного из правительственных учреждений в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан).

Согласно предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник, предположительно, подорвавший себя рядом с полицейским грузовиком, который был припаркован у здания парламента Белуджистана. Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов возвращались с боевого дежурства.

Помимо четырех погибших полицейских, семеро стражей порядка получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-е Талибан Пакистан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Идлибе взорвались два автомобиля, много погибших (Обновлено)
Арабские страны 7 января 23:43
В Стокгольме назвали предполагаемую причину взрыва у станции метро
Европа 7 января 21:02
Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - СМИ
Европа 7 января 19:42
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме
Европа 7 января 18:30
Взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
Европа 7 января 17:54
В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв
Европа 7 января 16:04
При взрыве в Кашмире погибли не менее четырех полицейских
Другие страны 6 января 11:34
Пакистанские СМИ: Страна-агрессор, разрушающая священные мечети, не может быть другом мусульманского государства
Нагорно-карабахский конфликт 5 января 16:42
Исламабад решительно осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 20 человек
В мире 5 января 15:09
США приостанавливают финансовую помощь Пакистану
США 5 января 00:50
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Другие страны 4 января 23:42
В результате взрыва в Кабуле погибли 15 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 4 января 22:18
МИД Пакистана вызвал американского посла - СМИ
Другие страны 2 января 08:23
В Пакистане при взрыве газа в больнице погибли шесть человек
Другие страны 2 января 05:12
МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи стране
Другие страны 2 января 03:52
Экс-президент Афганистана поддержал Трампа по вопросу Пакистана
Другие страны 2 января 02:46
В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека
Европа 1 января 16:30
В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек
Другие страны 31 декабря 2017 16:48