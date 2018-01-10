На Мадагаскаре более 80 тысяч человек пострадали от тропического циклона

10 января 2018 01:23 (UTC+04:00)

Более 80 тысяч человек пострадали на Мадагаскаре от тропического циклона "Ава", сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник на брифинге со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает РИА Новости.

"Тропический циклон "Ава" затронул около 83 тысяч человек. 29 человек погибли и 22 пропали без вести", - сказал Дюжаррик. Стихия также разрушила 17 пунктов оказания медицинской помощи и повредила 141 школу, сообщил он.

По словам Дюжаррика, гуманитарные организации снабжают население медицинскими и гигиеническими средствами, питьевой водой, а также палатками для лагерей. В Мадагаскаре сейчас находится генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Циклон обрушился на островное государство в минувшую пятницу утром, ночью в субботу он стих, но повлек за собой образование селей и наводнений, многие дома остались без электричества.

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