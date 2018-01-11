Около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну - премьер Канады

11 января 2018 04:02 (UTC+04:00)

Около 60 канадских граждан, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), вернулись с Ближнего Востока на родину и теперь находятся под надзором спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в мэрии города Гамильтон (провинция Онтарио), передает ТАСС.

"[С 2015 года] число вернувшихся [на родину] бойцов ИГ или потенциальных бойцов ИГ <...> составляет около 60 человек, и за ними постоянно следят наши разведывательные службы", - сказал он. "Мы несем ответственность за безопасность канадцев и наших сообществ и никогда не пойдем на компромиссы [в этом вопросе]", - отметил глава правительства. Он также заверил собравшихся в мэрии чиновников и простых граждан, пришедших на эту встречу, в том, что они "находятся в полной безопасности".

Ранее сообщалось, что не менее 180 канадцев с начала 2014 года примкнули к ИГ и другим экстремистским группировкам в Ираке и Сирии. В августе 2016 года СМИ со ссылкой на канадское министерство общественной безопасности и гражданской защиты распространили данные, согласно которым около 60 из них вернулись с Ближнего Востока на родину.

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