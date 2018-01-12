В Афганистане прогремел взрыв

12 января 2018 15:51 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере два человека погибли, шестеро получили ранения, сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

По данным агентства, смертник подорвался в пятницу в жилом доме. Сообщается, что один из погибших — ребенок, среди пострадавших три женщины.

Как сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на губернатора провинции, вероятно, смертник намеревался совершить самоподрыв в мечети, однако устройство сработало раньше времени.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

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