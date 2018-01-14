На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

14 января 2018 21:19 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на одном из островов Филиппин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 15:49 по времени UTC в 9 километрах к северо-востоку от населенного пункта Палуан. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что более 5,8 тысячи жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы в воскресенье из-за угрозы извержения вулкана Майон. Местные власти отменили занятия в школах региона в понедельник, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

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