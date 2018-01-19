Папа Римский прибыл с визитом в Перу

19 января 2018 03:19 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск прибыл в четверг вечером с визитом в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на портал Peru21. В аэропорту его встречал президент Педро Кучински.

В пятницу, 19 января, понтифик посетит город Пуэрто-Мальдонадо, где проведет встречу с представителями народов Амазонии. Затем он вернется в столицу Лиму для встречи с властями страны, в том числе с президентом Кучински.

На субботу, 20 января, запланирован перелет понтифика в город Трухильо, а 21 января он будет в Лиме и отслужит мессу, после чего отправится в Ватикан.

В Перу Папа Римский прибыл по окончании трехдневного визита в Чили.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Папа римский призвал уважать статус-кво Иерусалима
В мире 6 декабря 2017 14:58
Ватикан выпустил почтовую марку, посвященную визиту Папы Римского в Азербайджан (ФОТО)
Политика 27 ноября 2017 15:02
Папа римский прибыл в Мьянму с апостольским визитом
В мире 27 ноября 2017 12:27
Папа римский во время визита в Мьянму не будет обсуждать кризис в Ракхайне
В мире 22 ноября 2017 09:38
Папа римский считает, что при лечении нельзя злоупотреблять медицинскими технологиями
В мире 17 ноября 2017 15:37
Папа Франциск призвал бороться с насилием над детьми в интернете
В мире 6 октября 2017 17:38
Папа римский обозначил приоритеты для участников G20
В мире 7 июля 2017 15:43
Папе Римскому стало стыдно за название "мать всех бомб"
Европа 7 мая 2017 01:58
Папа Франциск передаст 100 тысяч евро беднякам из Алеппо
Другие страны 10 марта 2017 18:58
Папа Римский выступил за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 2016 20:26
Визит Папы Римского: Баку вновь подтвердил статус столицы межрелигиозного диалога
Политика 2 октября 2016 18:27
Папа Римский прибыл в бакинскую мечеть Гейдара
Общество 2 октября 2016 17:41
Папа Римский: Азербайджан – не мононациональное общество, здесь исповедуют не одну религию
Общество 2 октября 2016 16:58
Папа Римский: В Азербайджане обеспечена свобода вероисповедания
Политика 2 октября 2016 16:32
Папа Римский посетил Аллею шехидов в Баку
Политика 2 октября 2016 16:14
Католики Азербайджана попросили Папу Римского помолиться за примирение и мир на Кавказе
Политика 2 октября 2016 13:23
Папа римский отслужил мессу на стадионе в Тбилиси
Грузия 1 октября 2016 13:01
Обнародован логотип визита Папы Римского в Баку
Азербайджан 14 сентября 2016 13:06