Суд подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту Бразилии

25 января 2018 00:42 (UTC+04:00)

Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил в среду во второй инстанции обвинительный приговор, вынесенный ранее по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее решение было единогласно принято тремя судьями на заседании, которое транслируется в прямом эфире на официальном канале судебного органа в YouTube, передает ТАСС.

Бывшему лидеры страны также увеличили срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом вердикт не означает, что Лула да Силва будет немедленно заключен под стражу. Экс-президент имеет право подать еще одну апелляцию на решение суда второй инстанции и до окончания ее рассмотрения оставаться на свободе.

Решение суда означает, что Лула да Силва теряет возможность вновь претендовать на пост президента на выборах, которые состоятся в октябре 2018 года. Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом избирательной гонки. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре выборов. По сравнению с аналогичным исследованием, которое проводилось в июне, рейтинг бывшего главы государства вырос на 5-6 процентных пунктов (с 29-30% до 35%).

72-летний Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля 2017 года суд вынес вердикт по одному из них, приговорив экс-президента к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Это первый в истории Бразилии случай, когда бывший глава государства получил реальный срок за коррупцию. На время рассмотрения апелляции Лула да Силва оставался на свободе.

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем недвижимости. По версии обвинения, эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственным нефтегазовым гигантом Petrobras.

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Azernews Newspaper
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