В Гонконге обнаружили бомбу весом 450 кг, эвакуированы более тысячи человек

27 января 2018 16:05 (UTC+04:00)

Более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в субботу после того, как на одной из стройплощадок новой ветки метро в центральной части Гонконга был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны весом 450 килограммов, пишет издание South China Morning Post. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров и диаметром 45 сантиметров была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай.

На месте обнаружения снаряда уже несколько часов работают саперы, полицейские и пожарные, периметр оцеплен.

Для обеспечения безопасности жителей города сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда.

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