Новозеландская авиация обнаружила семь пассажиров пропавшего парома

28 января 2018 10:48 (UTC+04:00)

Королевские воздушные силы Новой Зеландии обнаружили надувную лодку с семью пассажирами пропавшего в четверг парома, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, паром, вышедший из порта Ноноути 18 декабря, должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома, на этой неделе к операции присоединились службы спасения и силы обороны Новой Зеландии. На борту судна находились 50 человек.

По данным радиостанции, лодка с пассажирами была обнаружена в 300 километрах к юго-востоку от островного государства Науру в Тихом океане. Рыболовное судно забрало спасшихся со шлюпки.

Отмечается, что операция по поиску остальных пропавших будет расширена.

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Azernews Newspaper
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