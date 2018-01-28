Новозеландская авиация обнаружила семь пассажиров пропавшего парома

Королевские воздушные силы Новой Зеландии обнаружили надувную лодку с семью пассажирами пропавшего в четверг парома, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand, передает РИА Новости.



Как сообщалось ранее, паром, вышедший из порта Ноноути 18 декабря, должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома, на этой неделе к операции присоединились службы спасения и силы обороны Новой Зеландии. На борту судна находились 50 человек.

По данным радиостанции, лодка с пассажирами была обнаружена в 300 километрах к юго-востоку от островного государства Науру в Тихом океане. Рыболовное судно забрало спасшихся со шлюпки.

Отмечается, что операция по поиску остальных пропавших будет расширена.

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