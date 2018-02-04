Сингапур планирует запустить в стратосферу пилотируемый воздушный шар

Сингапур планирует в мае этого года запустить первый собственный пилотируемый воздушный шар, который сможет доставить в стратосферу человека. Об этом сообщил руководитель местной компании In.Genius Лим Сэн, передает ТАСС.

По его словам, уже определен кандидат из отряда 26 пилотов, однако его имя пока не разглашается. Как ожидается, местом старта станет австралийский город Алис-Спрингс. Глава компании рассказал, что полет будет осуществляться в специальной капсуле, закрепленной на гигантском воздушном шаре - стратостате. Он также отметил, что в капсуле поддерживается стабильное давление и температура воздуха в пределах 28 градусов Цельсия. При этом пилот преодолеет "предел Армстронга" - это высота (19200 метров над уровнем моря - прим. ТАСС), на которой у человека без специального оборудования возникает парогазовая эмфизема - перепад, сопровождающийся образованием пузырей в крови и закипанием жидких сред организма при температуре тела.

Проект, который полностью разработан сингапурскими специалистами, стартовал в 2013 году. Первоначально запуск планировался в 2015 году, когда Сингапур отмечал 50-летие образование государства. Однако компании не удалось завершить к тому моменту создание стратостата. Кроме того, Управление гражданской авиации не разрешило запуск в связи с опасностью для воздушных судов. Позднее, в 2016 году, компания успешно осуществила запуск беспилотной капсулы из Алис-Спрингс. Тогда шар поднялся на высоту около 30 км от поверхности Земли. Кроме того, удалось успешно выполнить эксперимент по запуску в стратосферу мышей, которые провели в граничащей с космосом озоносфере 110 минут.

Стоимость проекта пока не разглашается. Тем не менее в 2014 году в интервью сингапурским СМИ глава In.Genius рассказал, что затраты составили около 10 млн сингапурских долларов ($7,6 млн).

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