МИД Японии: нужно провести денуклеаризацию КНДР, не поддаваясь на ее "дипломатию улыбок"

Япония, США и Южная Корея должны взаимодействовать с целью осуществления денуклеаризации Корейского полуострова и не подвергаться при этом излишнему влиянию "дипломатии улыбок" со стороны КНДР. Об этом заявил в воскресенье японский министр иностранных дел Таро Коно, который находится с визитом в Брунее, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

"Я бы хотел тесно работать [с Вашингтоном и Сеулом] для реализации конечной цели по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом нельзя быть ослепленными "дипломатией улыбок" в исполнении Севера", - сказал он. Говоря о проведении КНДР военного парада за день до открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, Коно подчеркнул, что, по его мнению, это говорит об открытом намерении Севера продолжать развивать ракетно-ядерную программу.

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