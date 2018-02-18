В Мексике из-за землетрясения отменили школьные занятия

18 февраля 2018 06:26 (UTC+04:00)

Власти мексиканского штата Оахака решили приостановить занятия в школах после мощного землетрясения, сообщил губернатор Алехандро Мурат, передает РИА Новости.

В пятницу вечером (в ночь на субботу мск) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
В субботу, по данным национальной сейсмологической службы Мексики, в районе Пинотепы-Насьональ, где произошло землетрясение, еще были зафиксированы десятки афтершоков, причем один из них достиг магнитуды 5,3.

По словам Мурата, занятия в школах в этих условиях не возобновятся до особого объявления.

Между тем практически восстановлено электроснабжение районов страны, оставшихся без подачи энергии после удара стихии.

"После вчерашнего землетрясения было нарушено электроснабжение 1,13 миллиона домов и торговых точек в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Оахака и Морелос. Национальная комиссия по электрической энергии уже восстановила подачу 99% из числа этих потребителей", — написал в своем микроблоге в Twitter генеральный директор комиссии Хайме Эрнандес.

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