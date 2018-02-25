Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить закрытие Игр в Пхёнчхане

25 февраля 2018 07:03 (UTC+04:00)

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации агентства, северокорейскую делегацию из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и, как отмечает агентство, его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. В Южной Корее и США утверждают, что именно Ким Ён Чхоль в 2010 году организовал затопление южнокорейского корвета "Чхонан" и артобстрел острова Ёнпхёндо.

Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация, что представители КНДР во время своего пребывания в Южной Корее проведут встречу с президентом этой страны Мун Чжэ Ином. Также сообщалось, что для участия в церемонии закрытия Олимпиады в Южную Корею прибудет и делегация США во главе с дочерью американского президента Дональда Трампа Иванкой Трамп, которая также является его советником. Как отмечало агентство Ренхап, это позволяет предполагать, что официальные лица КНДР и США могут провести встречу во время олимпийских мероприятий.

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