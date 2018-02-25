В Индии молодожены вскрыли свадебный подарок и подорвались на бомбе

В Индии молодые супруги подорвались на бомбе, которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков, сообщает NDTV, передает РИА Новости.



Инцидент произошел в штате Одиша через несколько дней после торжества. Новоиспеченная семейная пара распаковывала подарки, когда один из пакетов неожиданно взорвался.

На месте погибла бабушка мужа, обоих супругов доставили в больницу. Мужчина позже скончался в реанимации, женщина остается в больнице.

Сотрудники полиции пытаются выяснить, кто и зачем мог подложить бомбу в подарок, а также устанавливают тип взрывного устройства, сообщает канал.

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