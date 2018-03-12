На Кубе проходят парламентские выборы

12 марта 2018 00:45 (UTC+04:00)

Выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) проходят в воскресенье на Кубе, передает РИА Новости со ссылкой на портал Granma.

Около 8 миллионов избирателей должны выбрать более 600 депутатов национального парламента и делегатов ассамблей народной власти провинций страны. Всего на острове работает порядка 24,5 тысячи избирательных участков.

Среди кандидатов в депутаты парламента – нынешний глава кубинского государства Рауль Кастро. Однако еще в декабре 86-летний Кастро объявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост главы Госсовета и совета министров Кубы. Первое заседание парламента нового созыва пройдет 19 апреля, и именно на нем будут избраны члены Госсовета, а затем сам Госсовет выберет своего главу, который и возглавит Кубу.

Кастро уже проголосовал на выборах. Главой кубинского государства он стал в 2008 году, до этого Кастро-младший два года исполнял обязанности главы Госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя.

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