Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. "Скорее всего, я такое решение поддержу", - отметил он. Разработку декрета о цифровой экономике Президент назвал примером творческого подхода в своей работе. Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики.

Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно - попали в точку, за этим будущее. "Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда", - считает Александр Лукашенко

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