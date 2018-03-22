В Бразилии четверть населения осталась без электричества

22 марта 2018 04:33 (UTC+04:00)

Почти четверть потребителей Бразилии в по меньшей мере 13 штатах на севере и северо-востоке страны остались без электричества в результате сбоя, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По данным национального оператора энергосетей, проблема была зафиксирована в 15.40 (21.40 мск) и затронула 22,5% потребителей. Системы энергоснабжения на севере и северо-востоке были отключены от источников снабжения. Наиболее пострадали штаты Рио-Гранде-ду-Норте, Параиба и Мараньян, где большинство городов уже несколько часов остаются без электричества.
Кроме того, известно о перебоях и на юге и юго-востоке Бразилии.

Прекратил работу общественный транспорт, в том числе метро и трамваи, что привело к беспорядкам среди граждан.

По данным министра энергетики Фернанду Коэльо Фильо, причиной отключения стал сбой на гидроэлектростанции Белу-Монти в штате Пара.

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