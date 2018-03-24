Cуд в Перу запретил экс-президенту Кучински покидать страну

24 марта 2018 21:50 (UTC+04:00)

Перуанский судья Хуан Карлос Санчес Бальбуэна удовлетворил запрос прокуратуры, которая добивалась запрета на выезд из страны для бывшего президента Педро Пабло Кучински. Об этом сообщила в субботу местная радиостанция RPP, передает ТАСС.

Суд пришел к выводу, что Кучински должен оставаться на территории Перу до окончания расследования дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Бывший глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании.

В период, к которому относятся выплаты, Кучински не был главой государства, однако занимал должности министра экономики и финансов (2001-2002, 2004-2005), а затем и председателя Совета министров (правительства) Перу (2005-2006). В результате оппозиция обвинила экс-президента в том, что на самом деле полученные от Odebrecht деньги были вознаграждением за его помощь, оказанную бразильской корпорации. Противники бывшего перуанского лидера утверждали, что именно благодаря содействию политика эта компания заключила выгодные контракты на территории Перу. Генпрокуратура начала соответствующее расследование и уже дважды допрашивала Кучински.

В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера из-за дела Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.

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