В Венесуэле задержали трех человек за осквернение статуи Чавеса

28 марта 2018 06:10 (UTC+04:00)

Три человека задержаны в Венесуэле за недавнее осквернение статуи Уго Чавеса в его родном городе Сабанета, сообщила во вторник правозащитная организация Foro Penal, передает РИА Новости.

Шестиметровая гранитная статуя Чавеса была изготовлена по заказу компании "Роснефть" и подарена Венесуэле Россией в октябре 2016 года. На прошлой неделе она была забросана камнями, а у основания монумента были сожжены автопокрышки.

"Суд номер шесть предписал лишение свободы для Хильберто Тельеса, Кристофера Лопеса и Асиеля Хименеса, которые были задержаны в Сабанете службой разведки SEBIN", — говорится в сообщении адвоката Foro Penal Лусии Кинтеро в ее микроблоге в Twitter.

Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

Статуи Чавеса и ранее страдали от действий вандалов. Так, в 2014 году в городе Сан-Антонио штата Тачира изваянию экс-президента отбили голову.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В бакинском поселке будет снесена стена, примыкающая к древней крепости
Общество 15 января 20:46
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса
США 10 августа 2017 02:13
В центре Ташкента восстановлен памятник семье кузнеца Шамахмудова, усыновившей 15 детей разных национальностей
Узбекистан 9 мая 2017 17:13
Протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу
Другие страны 6 мая 2017 03:17
В Азербайджане в честь погибших нефтяников в декабре будет воздвигнут памятник
Общество 25 ноября 2016 16:48
В Азербайджане в честь погибших нефтяников будет воздвигнут памятник
Общество 17 марта 2016 21:24
В турецком городе Измит будет открыт памятник жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 2015 18:13
Пресс-секретарь Азарова назвал варварством снос памятника Ленину
Европа 9 декабря 2013 00:05
Тысячи венесуэльцев у места захоронения Чавеса ждут итогов выборов
Другие страны 15 апреля 2013 07:45
Тело Чавеса не будет бальзамировано - министр связи Венесуэлы
Другие страны 16 марта 2013 06:10
Президента Ирана раскритиковали за телеграмму соболезнования в связи со смертью Чавеса
Политика 15 марта 2013 16:47
Власти Венесуэлы начнут официальное расследование по делу об отравлении Уго Чавеса
Другие страны 13 марта 2013 09:52
Венесуэльская оппозиция обвиняет власти во лжи по поводу смерти Чавеса
Другие страны 11 марта 2013 12:47
Забальзамированное тело Чавеса поместят в Каракасе - вице-президент Мадуро
Другие страны 8 марта 2013 01:33
Президенты 22 стран приедут на похороны Чавеса - МИД Венесуэлы
Другие страны 7 марта 2013 23:04
Уго Чавес скончался от сердечного приступа, сообщил начальник его охраны
Другие страны 7 марта 2013 10:16
Президент Ирана выразил соболезнования по поводу смерти Уго Чавеса
Политика 6 марта 2013 12:22
Скончался президент Венесуэлы Уго Чавес
Другие страны 6 марта 2013 02:07