В Венесуэле задержали трех человек за осквернение статуи Чавеса

Три человека задержаны в Венесуэле за недавнее осквернение статуи Уго Чавеса в его родном городе Сабанета, сообщила во вторник правозащитная организация Foro Penal, передает РИА Новости.

Шестиметровая гранитная статуя Чавеса была изготовлена по заказу компании "Роснефть" и подарена Венесуэле Россией в октябре 2016 года. На прошлой неделе она была забросана камнями, а у основания монумента были сожжены автопокрышки.

"Суд номер шесть предписал лишение свободы для Хильберто Тельеса, Кристофера Лопеса и Асиеля Хименеса, которые были задержаны в Сабанете службой разведки SEBIN", — говорится в сообщении адвоката Foro Penal Лусии Кинтеро в ее микроблоге в Twitter.

Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

Статуи Чавеса и ранее страдали от действий вандалов. Так, в 2014 году в городе Сан-Антонио штата Тачира изваянию экс-президента отбили голову.



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