Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР

29 марта 2018 09:48 (UTC+04:00)

Правительство Японии выступает за продолжение международного давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян на деле не продемонстрирует свою готовность к свертыванию ядерной программы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Японии Таро Коно на слушаниях в комиссии по внешней политике и обороне верхней палаты парламента, передает ТАСС.

"Северная Корея не раскрывает внешнему миру свои замыслы в деле денуклеаризации, - сказал министр. - На ее ядерных объектах продолжается активность. Все это заставляет пока следить за шагами Северной Кореи и продолжать оказывать на нее давление".

Глава МИД отметил необходимость подумать над вопросом о том, какая тактика будет наилучшей для достижения результата в деле решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. При этом он подчеркнул, что Япония будет тщательно следить за "встречей лидеров Юга и Севера Кореи, а также возможным американо-северокорейским саммитом".

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом в Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Южная Корея и КНДР договорились провести саммит
Другие страны 10:06
Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне
Другие страны 04:44
США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына
США 28 марта 23:18
КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах
Другие страны 28 марта 17:06
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры (ФОТО)
Китай 28 марта 15:51
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 28 марта 15:03
Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР
США 28 марта 14:46
Россия приветствует переговоры лидеров Китая и КНДР
Россия 28 марта 13:37
В Пекине заявили, что визит Ким Чен Ына не был тайным
Китай 28 марта 12:48
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
Китай 28 марта 08:30
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Китай 28 марта 04:47
Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал
Китай 27 марта 12:41
МИД Китая не подтвердил информацию о прибытии в страну лидера КНДР Ким Чен Ына
Китай 27 марта 11:47
Глава МИД КНДР планирует посетить Россию
Россия 26 марта 11:35
Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР
Другие страны 25 марта 06:08
В Японии заявили, что Токио и Москва ускорили сотрудничество в области цифровой экономики
Россия 24 марта 10:42
КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей для подготовки саммита
Другие страны 24 марта 07:08
В Токио откроют торговый дом Узбекистана
Бизнес 22 марта 17:15