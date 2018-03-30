В Австралии девять человек пострадали при жесткой посадке воздушного шара

Воздушный шар совершил жесткую посадку в Австралии, пострадали девять человек, пишет газета Sidney Morning Herald со ссылкой на скорую помощь штата Новый Южный Уэльс, передает РИА Новости.

Пострадавшие были госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.

Инцидент произошел в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) севернее Сиднея, популярном месте для прогулок на аэростатах, где проводится ежегодный фестиваль воздушных шаров.

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