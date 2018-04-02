У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

2 апреля 2018 10:58 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в Тихом океане к югу от берегов островного государства Тонга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 05.57 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 83,5 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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