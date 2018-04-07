Новое амфибийное подразделение Сил самообороны Японии начало выполнять свои обязанности

Бойцы нового подразделения Сил самообороны Японии, аналогичного по своим функциям морской пехоте и получившего название "мобильные амфибийные силы", приступили к выполнению своих обязанностей. Официальная церемония по этому случаю состоялась в субботу в юго-западной префектуре Нагасаки на острове Кюсю, передает ТАСС.

"Мобильные амфибийные силы должны продемонстрировать международному сообществу твердое стремление защищать наши острова", - приводит агентство Kyodo заявление японского министра обороны Ицунори Онодэры.

В течение ближайших нескольких лет состав "мобильных амфибийных сил" планируется увеличить до 3 тыс. человек. Также в их распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

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