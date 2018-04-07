Новое амфибийное подразделение Сил самообороны Японии начало выполнять свои обязанности

7 апреля 2018 18:40 (UTC+04:00)

Бойцы нового подразделения Сил самообороны Японии, аналогичного по своим функциям морской пехоте и получившего название "мобильные амфибийные силы", приступили к выполнению своих обязанностей. Официальная церемония по этому случаю состоялась в субботу в юго-западной префектуре Нагасаки на острове Кюсю, передает ТАСС.

"Мобильные амфибийные силы должны продемонстрировать международному сообществу твердое стремление защищать наши острова", - приводит агентство Kyodo заявление японского министра обороны Ицунори Онодэры.

В течение ближайших нескольких лет состав "мобильных амфибийных сил" планируется увеличить до 3 тыс. человек. Также в их распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Японии задержали мужчину, который более 20 лет запирал своего сына в клетке - СМИ
Другие страны 14:28
Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака
Другие страны 2 апреля 12:00
Япония нарастила закупку нефти из России
Энергетика 2 апреля 09:38
Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев
США 2 апреля 09:22
Глава МИД Японии заявил о возможной подготовке ядерного испытания в КНДР
Другие страны 31 марта 14:06
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Другие страны 30 марта 04:32
Крупнейший в мире производитель автозапчастей открывает исследовательский центр в Израиле
Израиль 29 марта 17:20
Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР
Другие страны 29 марта 09:48
Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне
Другие страны 29 марта 04:44
Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР
Другие страны 25 марта 06:08
В Японии заявили, что Токио и Москва ускорили сотрудничество в области цифровой экономики
Россия 24 марта 10:42
В Токио откроют торговый дом Узбекистана
Бизнес 22 марта 17:15
Япония намерена провести встречу Абэ с Кин Чен Ыном - СМИ
Другие страны 22 марта 01:45
В Японии микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком
Другие страны 20 марта 10:51
Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР
США 19 марта 18:18
Главы МИД Кореи и Японии проведут переговоры в Вашингтоне
Другие страны 16 марта 08:14
В Японии нашли крупнейший в истории страны клад
Другие страны 14 марта 09:42
Китай приветствует участие Японии в реализации инициативы "Пояс и путь"
Китай 12 марта 10:45