Мексика начала расследование в отношении компании Cambridge Analytica

Национальный институт по прозрачности, доступу к информации и защите персональных данных (INAI) Мексики начал расследование в связи с деятельностью скандально известной компании Cambridge Analytica, заподозренной в причастности к утечке данных пользователей Facebook, передает РИА Новости.



Ранее соцсеть Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Как заявил бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли в интервью NBC News, число пользователей сети, к которым могла получить доступ компания, могло быть больше 87 миллионов.

"Институт анализирует признаки и технические элементы, чтобы выяснить, могли ли мексиканские фирмы, связанные с приложением Pig.gi (предположительно, посредством которого британская фирма попыталась получить доступ к данным пользователей в Мексике и Колумбии), нарушить положения федерального закона о защите персональных данных", - говорится в коммюнике INAI.

В случае получения подтверждения этой информации INAI обещает предпринять соответствующие действия и наложить санкции на виновных.

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