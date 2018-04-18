На начальника штаба главы ливийской армии совершено покушение

18 апреля 2018 23:30 (UTC+04:00)

Генерал Абдельразак аль-Надхари, занимающий должность начальника штаба командующего ливийской национальной армией Халифа Хафтара, пережил покушение в Бенгази, передает Интерфакс со ссылкой на СМИ.

Как сообщается на сайте телеканала "Аль-Джазира", начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух возле проезжавшего мимо конвоя аль-Надхари. По данным СМИ, в результате взрыва один человек погиб и еще один получил ранения.

Покушение произошло в районе Сиди-Халифа в Бенгази, отмечает сайт Arab News.

Позднее аль-Надхари обвинил в нападении террористические группировки, действующие в Бенгази.

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