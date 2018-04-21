КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", - цитирует Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.

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