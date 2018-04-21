В Мексике украли Кубок УЕФА, но вскоре нашли и вернули

21 апреля 2018 03:08 (UTC+04:00)

Кубок УЕФА, который был привезен для показа в Мексику, был украден, а затем найден в городе Гуанахуато, сообщила в пятницу прокуратура одноименного штата, передает РИА Новости.

"Прокуратуру Гуанахуато сообщает, что сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон", - говорится в сообщении ведомства.

Кубок УЕФА был привезен в Мексику компанией FedEx.

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Azernews Newspaper
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