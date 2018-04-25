В Таиланде массово закрывают туристические объекты

25 апреля 2018 10:35 (UTC+04:00)

Департамент национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда (DNP) приступил к ежегодному сезонному закрытию туристических объектов, находящихся на территории национальных парков страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tourism Authority of Thailand.

Представители DNP заявляют, что это обычная практика: туристические объекты закрываются каждый год на определенный период, длительность которого зависит от погодных условий и состояния парка.

В настоящее время на территории Таиланда расположены 147 национальных парков, суммарная площадь которых – более 70 тысяч квадратных километров или более 13% территории страны. В этом году закроются туристические объекты в 66 из них. С полным списком и датами можно ознакомиться на сайте.

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