Не менее пяти человек пострадали при взрыве на юго-западе Венесуэлы

26 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на юго-западе Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Universal.

Взрыв произошел вечером в среду в центре города Сан-Антонио-дель-Тачира, расположенном на границе с Колумбией. Как пишет СМИ, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадавших, среди которых есть десятилетний мальчик, доставили в одну из больниц города Кукута на северо-востоке Колумбии. Они были госпитализированы.

По данным портала Noticias Venezuela, взрыв произошел перед зданием, где находится местная администрация и муниципальный совет.

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