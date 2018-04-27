КНДР и Южная Корея на переговорах в мае начнут решать военные вопросы

КНДР и Южная Корея в мае проведут переговоры на генеральском уровне для налаживания контактов в решении военных вопросов, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран, передает РИА Новости.

"Юг и Север для обстоятельного решения военных вопросов между двумя сторонами решили часто проводить переговоры по военной линии, в том числе министров обороны, и сначала провести в течение мая военные переговоры на генеральском уровне", — отмечается в документе.

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