Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США

Правительство Японии ожидает, что КНДР предпримет конкретные действия в направлении решения проблемы своей ракетно-ядерной программы после проведения саммитов с Южной Кореей и США. Об этом заявил в пятницу журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает ТАСС.

"Мы приветствуем проведение саммита между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном и считаем, что это шаг в положительном направлении. Мы ожидаем, что после этой встречи, а также предстоящего саммита с США Северная Корея предпримет конкретные действия [по решению ракетно-ядерной проблемы]", - сказал он.

"Япония намерена продолжать сотрудничать в первую очередь с Южной Кореей и США, а также с Китаем и Россией для решения проблемы ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также проблемы похищенных японских граждан", - добавил премьер.

Абэ также заявил, что намерен провести телефонный разговор с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и обсудить с ним состоявшийся в пятницу саммит.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

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