Почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - СМИ

По меньшей мере 27 человек погибли и еще четверо пострадали в четверг в результате ДТП с участием автобуса в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщила газета The Times of India, передает ТАСС.

По ее информации, автобус, принадлежавший частному перевозчику, следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели. В нем находились 32 пассажира.

"Автобус вылетел с дороги и перевернулся. Прежде чем очевидцы успели помочь выбраться пассажирам, автобус охватило пламя", - цитирует издание представителя местной полиции. Он добавил, что пострадавшие получили ожоги и были отправлены в местную больницу.

Информация о причинах аварии пока не приводится.

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