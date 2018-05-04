Жертвами оползня в Мьянме стали 12 человек

Не менее 12 человек погибли, еще восемь пострадали в результате оползня в горнодобывающем районе на севере Мьянмы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство информации страны, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу утром на площадке для размещения отвалов грунта рядом с местом проведения горнодобывающих работ.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Поисковая операция продолжается. Власти начали расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.