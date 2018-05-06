При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек

6 мая 2018 15:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха, пишет РИА Новости.

Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

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