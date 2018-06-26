Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

26 июня 2018 00:40 (UTC+04:00)

Житель Австралии Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею, передает РИА Новости со ссылкой на 9news.

Сначала 59-летний житель Сиднея купил два билета, и оба оказались выигрышными. В общей сложности они принесли ему около 2,5 миллиона австралийских долларов. По словам Массетти, он хотел поменять свой первый выигрышный билет, поскольку ему не нравилась комбинация чисел, но продавец отговорил его от этой затеи.

После этого он купил третий билет, благодаря которому выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов. Как сообщает издание, шанс выигрыша в этой лотерее составляет около 50 миллионов к одному.

Имя счастливчика стало известно благодаря его решению пожертвовать 50 тысяч долларов местной больнице.

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Azernews Newspaper
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