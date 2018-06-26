В Таиланде разыскивают футболистов, пропавших в пещере

26 июня 2018 01:33 (UTC+04:00)

Боевые пловцы военно-морских сил Таиланда начали в понедельник операцию по розыску и спасению футболистов одной из провинциальных школьных юниорских команд, пропавших вместе со своим тренером в семикилометровой пещере в горном национальном парке в провинции Чианграй на севере страны, передает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Попытки связаться с 12 юными футболистами и их 25-летним тренером, которые после утренней тренировки в субботу отправились в пещеру с познавательными целями и оказались запертыми в ней внезапно начавшимся наводнением, пока не привели к успеху, сообщает телеканал.

По словам экспертов, знакомых со строением одной из самых глубоких и длинных пещер Таиланда, подростки и тренер могут находиться в одной из незатопляемых сухих камер в 4 километрах от входа. Между ними и входом в пещеру находятся, по-видимому, полностью затопленные камеры, говорится в сообщении. Эксперты исходят из времени, прошедшего между входом команды в пещеру, и начала наводнения, и стандартного туристического маршрута, которым обычно ходят все посетители пещеры.

Восемнадцать боевых пловцов прибыли в Чианграй спецрейсом морской авиации утром в понедельник и в полном снаряжении, включая снаряжение для подводного плавания, отправились в пещеру. На совещании перед началом операции было решено не применять насосы для попытки осушить воду, а дать возможность воде уйти естественным путем. Этот процесс может занять до семи дней.

Бойцы спецназа ВМС несут с собой запас питьевой воды и пищи, и фонари с дополнительными батареями для застрявших в пещере подростков и для себя из расчета на семь дней, на случай, если не удастся вывести людей сразу, и придется пережидать воду, говорится в сообщении.

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Azernews Newspaper
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