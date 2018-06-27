Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

27 июня 2018 00:19 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Аргентины одержали победу над национальной командой Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. На 14-й минуте Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед. На 51-й минуте Виктор Мозер, реализовав пенальти, сравнял счет. На 86-й минуте Маркос Рохо провел победный для аргентинской команды счет.

Таким образом, Аргентина набрала 4 очка и заняла второе место в своей группе. Это позволило команде выйти в плей-офф. Ранее это досрочно сделала Хорватия. В третьем туре хорваты победили Исландию (2:1) и в итоге набрали 9 очков. Нигерия с 3 очками стала третьей, Исландия (1) – четвертой.

Матч между сборными Хорватии и Исландии прошел на "Ростов-Арене". Соперники по группе D не радовали болельщиков острой игрой в начале первого тайма, однако затем сборная Исландии перехватила инициативу и была близка к забитому голу, однако хорватская оборона оказалась готова к натиску соперников с Севера.

Первый гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель, с отскоком от земли отправив мяч в ворота Ханнеса Халльдоурссона.

Ответный мяч с пенальти на свой счет записал Гульфи Сигурдссон, забивший на 76-й минуте матча.

Победный гол на 90-й минуте после быстрой комбинационной атаки забил Иван Перишич.

Таким образом, в 1/8 финала Аргентина сыграет с Францией, а Хорватия - с Данией.

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Azernews Newspaper
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