Число погибших при взрыве на востоке Афганистана увеличилось до 12

1 июля 2018 17:21 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва неподалеку от офиса губернатора в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде на востоке страны увеличилось до 12, 20 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на медицинские источники сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва. Телеканал 1TV отметил, что взрыв произошел на фоне приезда в город президента страны Ашрафа Гани.

Ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.

Телеканал Tolo News сообщил в минувшую субботу, что Гани заявил об окончании перемирия с движением "Талибан", операции вооруженных сил возобновятся.

Президент Афганистана ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан", в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

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