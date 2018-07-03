Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

3 июля 2018 00:04 (UTC+04:00)

Бельгийские футболисты обыграли сборную Японии на "Ростов-Арене" со счетом 3:2 и вышли в 1/4 финала, где 6 июля сыграют на "Казань-Арене" со сборной Бразилии, сообщает Интерфакс.

Команды установили рекорд результативности на "Ростов-Арене", забив пять мячей в основное время матча.

Первый гол забил после филигранной передачи от Синдзи Кагавы на 48-й минуте матча забил Генки Харагучи. Второй гол в ворота бельгийцев не заставил себя ждать, и на 52-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной заставил победно взреветь трибуны Такаши Инуи, после его удара мяч залетел в дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Однако сборная Бельгия сумела переломить ход встречи, на 69-й минуте заброс Вертонгена в штрафную неожиданно для всех залетел в ворота, а на 74-й минуте отличился вышедший на замену Маруан Феллайни. Оба гола были забиты ударом головой.

Победный гол на последней минуте матча провел бельгиец Насер Шадли, завершив стремительную контратаку бельгийской сборной.

На матче присутствовало 41 466 зрителей, "Ростов-Арены". Вместимость стадиона составляет 45 тыс. мест.

Сборная Бельгии вышла в 1/4 чемпионата мира, где сыграет со сборной Бразилии, ранее обыгравшей мексиканцев со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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