Президент Мексики и Обрадор будут работать вместе над отношениями с США

14 июля 2018 04:32 (UTC+04:00)

Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и будущий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор договорились о совместной работе по выстраиванию отношений с США, сообщил в пятницу глава МИД страны Луис Видегарай, передает ТАСС.

"Хочу подчеркнуть, что президент Энрике Пенья Ньето договорился с потенциальным избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором работать единым фронтом, создать единый фронт для Мексики, и именно так мы работаем в отношениях с США", - сказал Видегарай на пресс-конференции в Мехико по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео.

Видегарай пообещал также, что действующая до 30 ноября администрация президента Пеньи Ньето будет работать с командой Лопеса Обрадора и по вопросам переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

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