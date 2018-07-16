В Пакистане 17 человек погибли в ДТП с автобусом

Грузовик в Пакистане протаранил автобус, в котором гости ехали на свадьбу, в результате погибли по меньшей мере 17 человек, еще 13 получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Pakistan.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в округе Матияри в провинции Синд.

По данным издания, автобус стоял на обочине из-за поломки, когда в него сзади врезался грузовик. В результате ДТП 15 пассажиров погибли на месте. Еще двое скончались позднее в больнице из-за полученных травм. Среди погибших — двое детей.

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