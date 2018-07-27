В Мексике объявили ЧП из-за сильнейшей жары

27 июля 2018 02:35 (UTC+04:00)

Чрезвычайное положение введено на части территории Мексики из-за сильнейшей жары, достигающей местами 50 градусов, пишет РИА Новости.

"Из-за высоких температур, отмеченных на большей части территории страны, МВД Мексики объявило чрезвычайное положение в 24 штатах. Они будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавших в продуктах питания и здравоохранении", – сообщил глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте.

В начале июня власти Мексики уже вводили режим чрезвычайного положения на части территории 22 из 31 штата страны из-за аномально высоких температур. Всего тогда этим режимом были охвачены 573 муниципалитета.

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