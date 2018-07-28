В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией

Власти КНДР создали специальную группу по вопросам ведения переговоров с Японией, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Не исключается, что группа была создана в период между апрелем, когда состоялся саммит президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, и 12 июня, когда прошла встреча лидеров США и КНДР.

В настоящее время до сих пор остается неизвестным, кто именно возглавляет группу переговорщиков, однако не исключается, что эту должность мог занять зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль, подчеркивает агентство.

После состоявшегося 12 июня в Сингапуре саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за установление доверия с Пхеньяном для решения насущной для Токио проблемы похищенных в прошлом японских граждан.

По данным правительства Японии, спецслужбы КНДР в 1970-1980 годы похищали японцев, которых в Пхеньяне использовали для обучения северокорейских разведчиков, а также для преподавания японского языка. Правительство Японии признает похищение 17 человек, хотя есть предположения, что похищенных могло быть намного больше. Правительство КНДР признало, что на его территории находятся или находились 13 из исчезнувших японцев.

В 1980-е годы власти Японии и КНДР также вели переговоры об установлении дипломатических отношений, но они зашли в тупик при обсуждении компенсаций со стороны Токио за колониальное господство в Корее в 1910-1945 годы. Япония полагает, что уже компенсировала все, что нужно, при установлении дипломатических отношений с Южной Кореей в 1965 году.

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