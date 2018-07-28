В Индии не менее 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье

28 июля 2018 15:13 (UTC+04:00)

Автобус со студентами упал в ущелье с горной дороги в округе Райгад штата Махараштра в Индии, погибли не менее 30 человек, сообщил министр штата Винод Тавад, передает РИА Новости.

"Тридцать человек, включая студентов из университета Konkan Krishi Vidyapeeth, были смертельно ранены после того, как автобус упал с горной дороги на трассе Мумбаи — Гоа недалеко от Райгада. Спасательная операция продолжается. Я поручил чиновникам принять все необходимые меры", — написал Тавад в Twitter.

По данным агентства ANI, студенты направлялись на пикник в Махабалешвар.

На место аварии прибыла полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Проводится спасательная операция, причина аварии пока не известна.

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