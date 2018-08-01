При крушении самолета в Мексике никто не погиб - губернатор (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

1 августа 2018 03:00 (UTC+04:00)

Крушение самолета мексиканской авиакомпании Aeromexico в штате Дуранго во вторник не привело к человеческим жертвам. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор мексиканского региона Хосе Росас Аиспуро, передает ТАСС.

"Подтверждается информация, что при крушении рейса AM2431 никто не погиб", - написал Аиспуро.

При этом порядка 85 человек, находившихся на борту самолета, получили травмы. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на представителя управления гражданской обороны региона Алехандро Кардосо.

На борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из города Дуранго в Мехико, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, выполнявший рейс в Мехико, упал почти сразу после взлета, проходившего в сложных погодных условиях. Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было.

02:37 (GMT+4) Самолет компании Aeromexico разбился в штате Дуранго на севере страны, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на власти страны. Авиакомпания проверяет детали сообщения, передает Интерфакс.

Служба гражданской обороны штата сообщила, что авария произошла рядом с аэропортом города Дуранго во вторник вечером.

Это был самолет Embraer 190, способный вместить сто человек. На момент написания текста неизвестна информация о пострадавших или погибших.

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