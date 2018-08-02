Премьер Новой Зеландии вернулась на свой пост после декретного отпуска

2 августа 2018 07:57 (UTC+04:00)

Премьер Новой Зеландии вернулась на свой пост после декретного отпуска

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска, передает РИА Новости.

Она ушла отпуск по материнству шесть недель назад после рождения дочери. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.

В ночь на четверг Питерс отбыл на встречу министров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре в прежнем ранге главы МИД.

Напомним, что выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября 2017 года, по их итогам ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Возглавляющая Лейбористскую партию Ардерн смогла сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой лидера партии "Новая Зеландия прежде всего" Питерса. В январе текущего года премьер объявила, что беременна.


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